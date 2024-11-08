اليوم السابع
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جيش الاحتلال يقرر منع الجنود النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 10:02 ص
جيش الاحتلال يقرر منع الجنود النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا جيش الاحتلال
كتب محمد شعلان

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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الجنود النظاميين والاحتياطيين من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف فى أمستردام بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادى أياكس أمستردام الهولندى بنادى مكابى تل أبيب الإسرائيلي في الدورى الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.

 

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، مضيفا أن  البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".







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