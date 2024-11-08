تعرف على أبرز الأديرة المعترف بها فى عصر البابا تواضروس

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12، لتجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 فى تاريخ الكنيسة يوم 18 نوفمبر المقبل، فبعد 12 عاما على تجليس قداسته يظل البابا تواضوس بابا المحبة والاحتضان لكل شعبه.

ونشر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبرز الأديرة التى تم الاعتراف بها فى عهد البابا تواضروس الثانى..

دير الأنبا أنطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

دير الأنبا متاؤس الفاخورى للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

دير البتول للراهبات ملوى – نوفمبر 2013

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

دير الانبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018

دير القديس هرمينا السائح باسيوط

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية

دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

دير القديسة حنة – النمسا.

دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.