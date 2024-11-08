ترامب يعلن تعيين مديرة حملته كأول امرأة تتولى رئاسة موظفي البيت الأبيض

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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اعتزامه تعيين مديرة حملته الإنتخابية "سوزي وايلز"؛ رئيسة لموظفي البيت الأبيض، على أن تتولى منصبها بعد أدائه اليمين في 20 يناير القادم.

وقال ترامب - في بيان أذاعته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - "سوزي وايلز ساعدتني في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي، وكانت جزءاً لا يتجزأ من حملتي الناجحتين في 2016، و2020".

وأضاف: "سوزي قوية، وذكية، ومبتكرة، وتحظى بتقدير واحترام واسعين. سوزي ستواصل العمل - بلا كلل - لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. إنه شرف مستحق، أن تكون سوزي أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، لا شك لدي في أنها ستجعل بلدنا فخورة".

وسوزي وايلز (67 عاماً)، هي مستشارة سياسية تولت إدارة حملة ترامب الرئاسية في أبريل 2024، مع كريس لاسيفيتا، كما أدرت حملة ترامب في فلوريدا في 2016، وساعدت رون ديسانتيس في 2018، في انتخابه لمنصب حاكم الولاية، ووصفها في خطاب النصر بأنها "الأفضل في المجال".

يذكر أن وايلز واحدة من أقدم المستشارين لترامب، وبعد مساعدته في الفوز بولاية فلوريدا في عام 2020، عملت ككبيرة موظفيه بحكم الأمر الواقع خلال فترة ما بعد الرئاسة ثم قادت حملته طوال السباق- وهو إنجاز نادر لترامب.