اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2024 12:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "شرم الشيخ الخضراء" نموذج هام للتحول الأخضر

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 10:46 ص
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: "شرم الشيخ الخضراء" نموذج هام للتحول الأخضر المنتدى الحضرى العالمى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن مشروع "شرم الشيخ الخضراء" يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين وزارة البيئة المصرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومرفق البيئة العالمية، وأصحاب المصلحة، لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة جاذبة للسياحة البيئية والسياحة الخضراء بما يتوافق مع توجهات السياحة العالمية التي تركز حاليا على المناطق السياحية الخضراء.

وقال الدكتور محمد بيومي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الـ12، إن عرض المشروع في المنتدى الحضري العالمي يمثل نموذجا هاما لتسريع العمل المناخي المحلي والتحول الحضري الأخضر من أجل مدن شاملة، مستدامة، ومرنة .. مشيرا إلى مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنحة تقدر بـ7 ملايين دولار لمدة 5 سنوات.

وأضاف بيومي أن البداية الخاصة بتحويل مدينة شرم شيخ إلى مدينة خضراء بدأت مؤتمر المناخ "cop 27" حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات ومنها تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء وإعلان مجموعة من الفنادق خضراء ومستدامة وكذلك التحول لاستخدام الطاقة المتجددة، وتدريب العاملين في الفنادق السياحية والتدريب على معايير الاستدامة للمطاعم والكافتيريات هناك وكذلك مراكز الغوص التي حصلت على النجمة الخضراء وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بها.

وأوضح بيومي أن المشروع يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة بأهمية إقليمية وعالمية، من خلال وضع استراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وتنفيذها من خلال عدة محاور تتضمن تطبيق مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الفاعلة، والدعم الفني والمالي للتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات في مجالات الطاقة، والمواصلات، والمياه، وتفعيل خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والخطرة، ووضع وتطبيق إجراءات فاعلة لتحسين منظومة إدارة الموارد الطبيعية سواء بالمدينة أو بالمحميات المتاخمة لها والتحول إلى الطاقة المتجددة من خلال تركيب أنظمة كهروضوئية لا مركزية في الفنادق والمباني العامة والبنية التحتية، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد بيومي ضرورة تعزيز استخدام البنية التحتية الخضراء، والحلول القائمة على الطبيعة، ورفع القدرة على التكيف مع المناخ، لتعكس نموذجًا مستدامًا يمكن تكراره على مستوى العالم.







مصر

الأمم المتحدة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

WUF

WUF12

egypt international exhibition center

التنمية الحضرية المستدامة

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة