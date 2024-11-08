اليوم السابع
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الجمعة، 08 نوفمبر 2024 01:38 ص
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استبدال القبح بالجمال.. عقارات الطريق الدائرى بالجيزة تتجمل بملوك مصر القدماء

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 01:00 ص
استبدال القبح بالجمال.. عقارات الطريق الدائرى بالجيزة تتجمل بملوك مصر القدماء تجميل عقارات الطريق الدائري
كتبت – مرام محمد

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في مشهد جمالي وحضاري لافت يسر الناظرين.. تحول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة لممشى فرعوني يتزين بلوحات فنية لملوك مصر القدماء، لاستقبال زوَّار المتحف المصري الكبير، إذ جرى تطوير وتجميل ورفع كفاءة واجهات العقارات المطلة على جانبي الطريق بطبيعة خاصة تعبر عن الهوية المصرية وتستعيد المظهر الحضاري والجمالي لشوارع القاهرة والجيزة وتبرز العناصر الجمالية لمحيط المتحف والطرق المؤدية إليه.

وشملت أعمال التطوير طلاء واجهات المبانى على جانبى الطريق الدائرى بألوان متناسقة، تشمل (البيج، والفيروزي)، وتزيينها بجداريات فنية تتضمن ملوكًا فرعونية، منهم: (توت عنخ آمون، وحتشبسوت، وأخناتون)، والتى تتواجد نسخها الأصلية فى المتحف الكبير، وذلك نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية والهرم، بدءًا من نزلة شارع البحر الأعظم حتى بداية الطريق السياحي في الاتجاهين بطول تقريبي 14 كيلو مترًا للاتجاهين.

وتجرى أعمال التطوير والتجميل وفق رؤية كبيرة تراعي معايير فنية وهندسية مدروسة، وتتضمن تقسيم الطريق لعدة قطاعات والعمل على طلاء العقارات بألوان موحدة متناسقة كشرائح جمالية مع إضافة بعض العناصر المميزة للطريق من نباتات وأشجار وإنارات تجميلية ولوحات إعلانية وشاشات عرض ورسومات تعكس الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتخصصين.

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عقارات الطريق الرائري قبل أعمال التجميل
 
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تجميل عقارات الطريق الدائري
 
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عقارات الطريق الدائري بعد التطوير
 
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عقارات الدائري بالجيزة بعد أعمال التجميل
 
 






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