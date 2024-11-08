إصابة 10 إسرائيليين فى اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

وكالات الأنباء

أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن 10 إسرائيليين أصيبوا وفُقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف فى أمستردام بعد انتهاء المباراة التى جمعت نادى أياكس أمستردام الهولندى بنادى مكابى تل أبيب الإسرائيلى فى الدورى الأوروبى، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال قوة إلى هولندا للمساهمة في إجلاء الإسرائيليين الذين تعرضوا لأعمال عنف، مضيفا أن البعثة "ستصل بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مع مشجعين إسرائيليين عقب قيام بعضهم بتمزيق علم فلسطين.

وقد قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن على الإسرائيليين في أمستردام تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، بينما قالت الخارجية الإسرائيلية إن الوضع بدأ يهدأ في العاصمة الهولندية، وإن على الإسرائيليين التزام الفنادق.

من جهتها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تمت إحاطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته الجديد غدعون ساعر بشأن الحادثة.