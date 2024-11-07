10 سنوات غيرت خريطة الطرق فى مصر.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شهدت الدولة المصرية نهضة كبيرة شملت كل قطاع الطرق فى كافة المحافظات، اسفرت عن إنشاء 7 ألاف كم طرق جديدة، ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 الف كم و تطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محور جديد، و إنشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

وفى السياق أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و النقل، أنه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية بطول 23.5 الف كم و 38 كوبرى نيل و 1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و 125 الف كم طرق محلية، وتم انشاء 7 الاف كم طرق جديدة.

ومن المقرر بحلول 2030 سيتم انشاء 3 الاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 الف كم وتطوير 4 الاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الاجمالى 14 الف كم ، وانشاء 21 محور جديد لتصبح المحاور 72 محور وانشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى / نفق ، كما سيتم رفع كفاءة 34 الف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، ومن بين الطرق التى تم تطويرها " طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم و انشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الاقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة )

وأشار وزير النقل إلى انه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط وغيرها

كما تم انشاء 28 كوبري اعلى المزلقانات، وتم إنشاء (907) كوبرى / نفق على الطرق الرئيسية، مشيرا الى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 انشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 الاف كم .