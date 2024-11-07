‫تعرف على أنشطة وفعاليات وزارة الزراعة على مدار الأسبوع

كتبت أسماء نصار

‎شهدت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار الأسبوع الحالى، حيث شنت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال لجانها بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة على محلات الاتجار في التقاوي، بمركز ايتاى البارود.

‎ضبط كميات من تقاوى القمح المغشوشة بالبحيرة

‎وقال الدكتور أمجد ريحان رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، إنه يتم تكثيف المرور والدور الرقابي للإدارة خاصة أثناء موسم توزيع التقاوى الشتوية وذلك لضمان وصول تقاوى ذات جودة عالية للمزارعين، مشيرًا الى انه تم ضبط كميات من تقاوى القمح للصنف الجديد سخا 96 مغشوشة ومعبأة فى عبوات غير معتمده مستغلين حاجة المزارعين للاصناف الجديدة والتى توفرها وزارة الزراعه ومركز البحوث الزراعية.

‎أضاف أنه تم التحفظ على كميات التقاوى المغشوشة وتحرير محاضر المخالفة، وإحالتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، و أن الإدارة تكثف حاليا حملات المرور على منافذ ومحلات الاتجار في التقاوى لضمان وصول التقاوى المعتمدة ذات صفات الجودة العالية للمزارعين.

‎وأهابت وزارة الزراعة، بجموع المزارعين عدم الاقدام على شراء التقاوى الا من المنافذ المرخصة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والحصول على فاتورة فحص زراعية عند الشراء.

‎بحوث الصحة الحيوانية ينجح فى استخلاص اضافة عليقة جديدة لدواجن التسمين

‎كما هنأت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية الدكتورة داليا المصري الباحثة بالمعهد لحصولها على جائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي الخامس عشر الذي نظمته جامعة قناة السويس بعنوان "الطب البيطرى ما بين التنمية المستدامة والصحة العامة لمواجهة المتغيرات العالمية".

‎وقدمت الباحثة خلال المؤتمر بحث بعنوان "دراسة مقارنة بين صمغ النحل الخام ومستحلب النانو بروبوليس كإضافة علفية في دجاج التسمين وتأثيرها على الجهاز المناعي والحالة الصحية للطيور".

‎وأظهرت نتائج البحث ارتفاع في مؤشرات المناعية الخلوية وزيادة كفاءة الجهاز الهضمي مما ادى الى انخفاض معامل التحويل الغذائي.

‎الانتهاء من حصاد محصول الأرز

‎كما أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في المحافظات الستة المنزرعة بها المحصول: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش.

‎وأشار إلى أنه بلغ إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 647 ألف و719 طن، وإجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألف و135 طن، وما تم تشوينه 602 ألف و859 طن، لافتا الى ان محافظة الدقهلية تصدرت المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

‎وقال انه تم انتاج 30 ألف و 780 طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

‎توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى مع اليونيدو

‎ووقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية،

‎والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.

‎تنفيذ ندوات ارشادية لنشر الرعاية الصحية للحيوانات



‎كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية سلسلة من الندوات الإرشادية البيطرية في مختلف قرى محافظات الجمهورية، استهدفت شباب الخريجين، مربي الماشية والأغنام والدواجن، وربات البيوت، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والمدارس.

‎ شارك في الندوات أكثر من 3303 فرد من الفئات المستهدفة في أكثر من 105 قرية وأسواق الطيور الحية حيث تضمنت المحاور الأساسية للتوعية نشر الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات، وتقديم الأساليب العلمية الحديثة في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتزويد المربين والمزارعين بالمعلومات اللازمة لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض الحيوانية.

‎كما تم التركيز على أهمية النظافة والتعقيم في المزارع، ومكافحبة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، واحتياجات الحيوانات الغذائية، وأفضل الممارسات في التغذية، وأهمية التطعيمات وأنواعها وطريقة تطبيقها.

‎ضبط 68334 عبوة من المبيدات المجهولة

‎ونفذت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات وشرطة التموين، حملة مكثفة لضبط المخالفات في مجال الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، وشملت الحملة المرور على 1578 محل ومخزن ، وأسفرت عن ضبط 68334 عبوة من المبيدات بمختلف السعات والأحجام، وتم تحرير 36 محضرًا للعرض على النيابة العامة، موزعة على عدة محافظات.

