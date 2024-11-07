اليوم السابع
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وزير الطيران يشهد التشغيل التجريبى لأول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب

الخميس، 07 نوفمبر 2024 01:23 م
وزير الطيران يشهد التشغيل التجريبى لأول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب وزير الطيران يشهد التشغيل التجريبي
كتب احمد مصطفى - رحاب نبيل

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يشهد الدكتور سامح الحفني، اليوم الخميس التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 الجديد بمطار برج العرب الدولي الذي يقع على مساحة 40000 متر مربع، كأول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس ايمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية المطارات.

مبني الركاب رقم 2 هو أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب تم تجهيزه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) ليستوعب 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا، حيث يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدنى فى إطار التحول للمطارات صديقة للبيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

 
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مبنى الركاب رقم 2 الجديد بمطار برج العرب الدولي
 
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مطار برج العرب الدولي
 

 

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التشغيل التجريبي

 







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