وزير الدفاع الأمريكى: الجيش مستعد لتنفيذ سياسات الرئيس القادم

محمد جمال

قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن الجيش الأمريكى مستعد لتنفيذ سياسات الرئيس القادم دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيسلم المهمة للإدارة الجديدة باحترافية وفي هدوء.

وأكد أوستن أن الجيش الأمريكى سيظل داعما للحلفاء والشركاء.

وانتهت انتخابات الرئاسة الأمريكية، بفوز دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد حصوله على 312 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهي الهيئة التشريعية المعنية بتحديد الفائز في الانتخابات، مقابل 226 صوتا للديمقراطية كامالا هاريس.

وسيتجه دونالد ترامب إلى واشنطن في يناير 2025 ليبدأ ولايته الثانية الغير متتالية في البيت الأبيض التي تعد سابقة تاريخية، فوز ترامب جعله أول رئيس جديد يتم توجيه الاتهام إليه وإدانته بجناية بعد محاكمته في نيويورك وسيكون له سلطة انهاء التحقيقات الفيدرالية الأخرى المعلقة ضده، كما سيصبح ثاني رئيس في التاريخ يفوز بفترتين غير متتاليتين في البيت بعد جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر.