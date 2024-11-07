وزير الخارجية يبحث سبل استمرار تدفق الاستثمارات اليابانية لمصر

كتب أحمد جمعة

التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس يوريكي كويكي محافظة طوكيو، وذلك على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لـ"كويكي" بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقاءها الى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن الوزير عبد العاطى دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرى.

ونوه إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما اكد على تطلعنا لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلي كل من القاهرة وطوكيو.