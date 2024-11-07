وزير الخارجية الروسى: "بريكس" تدعو كازاخستان للانضمام للمجموعة

أستانا (أ ش أ)

أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، محادثات مع نائب رئيس وزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها حاليا إلى أستانا.

وقال لافروف - حسبما ذكر تلفزيون "بريكس" اليوم الخميس، إن العلاقات بين البلدين آخذة في الارتفاع، حيث يعملان على توسيع أشكال التعاون متعدد الأطراف في كل من منظمة معاهدة الأمن الجماعى، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة شانغهاي للتعاون، بالإضافة إلى مجموعة "بريكس".

وأضاف لافروف أن كازاخستان تلقت عرضا للانضمام إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة، معربا عن أمله في أن يعمل هذا على تعزيز التواصل بشأن بعض القضايا العالمية في هذا العصر.

وأوضح التلفزيون أن "لافروف ونورتلو" استعرضا خلال الاجتماع المشروعات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية فضلا عن مشاريع الطاقة بين موسكو وأستانا، بما في ذلك تحديث خط أنابيب مركز آسيا الوسطى.. كما ناقشا الاستعدادات الخاصة بزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى كازاخستان في 27 من شهر نوفمبر الجاري.

وأشار التلفزيون إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس قد وافقوا على قائمة الدول الشريكة للمجموعة في قمة البريكس التي تم عقدها خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر أكتوبر الماضي.. ووفقا لما قاله الرئيس الروسي، فإنه سيتم نشر هذه القائمة عقب الحصول على رد إيجابي من هذه الدول على الدعوة للمشاركة في المجموعة بهذا الشكل.