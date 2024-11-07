مسئول سعودى: المنتدى الحضرى منصة لتبادل الخبرات ونسعى لشراكات مع جامعات مصر

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أكد الدكتور ماجد الحلوانى وكيل الدراسات العليا والبحث العلمى جامعة الملك سعود، أن تنظيم مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة تحت شعار " كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة " شىء أكثر من رائع وهذا ليس بالجديد على الدولة المصرية التى تملك الخبرة الكافية لتنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية.

وقال الدكتور ماجد الحلوانى- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى - أن المنتدى يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول مشيرا إلى حرص المملكة على عرض العديد من التجارب والمشاريع وتبادل الخبرات مع المشاركين بالمنتدى، مشيدا بحجم المشاريع ذات الجودة العالية التى تقدمها مصر فى المنتدى.

وأوضح الدكتور ماجد الحلوانى، أن الجامعة تشارك فى المنتدى بتقديم ورش عمل وجلسات حوارية وكذلك المشاركة فى توقيع 3 اتفاقيات مع عدد من الجهات الأجنبية، مشيدا بالاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح فعاليات المنتدى.

وحول إمكانية التعاون مع جامعة الأزهر، قال الحلوانى نتعاون مع جامعة الأزهر فى مشاريع بحثية و نقل الخبرات ونسعى إلى تقديم منح دراسية فى الفترة القادمة لجميع الطلاب وإنشاء شراكات بحثية مع الجامعات المصرية بشكل كبير.