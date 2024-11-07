مسئول أمريكى: لن تتغير العلاقات مع روسيا والصين مع تغير الإدارة الجديدة

واشنطن (أ ش أ)

أكد الناطق الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكى صامويل وربيرج، أنه لا يوجد تغيرات فى علاقات الولايات المتحدة مع تغير الإدارة الأمريكية الجديدة لأمريكا فيما يخص العلاقات مع روسيا والصين.

وأوضح وربيرج - في تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية - أنه "لا يوجد تغيرات جذرية بين الإدارات الأمريكية السابقة والحالية ودول الخليج؛ حيث إن لديهم المصالح المشترك وهناك تنسيق قوي جيد بين أمريكا والخليج " .

وأضاف أن أمريكا أكثر إنتاجا للنفط في عهد بايدن، كما أنها باتت تصدر النفط إلى العالم الآن، مشيرا إلى أن التعاون الأمريكي الخليجي مستمر بشأن قضايا المناخ وتعزيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجدد .