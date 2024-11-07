محافظ القاهرة يلتقى محافظ طوكيو على هامش فعاليات للمنتدى الحضرى العالمى

كتب سيد الخلفاوى

التقى د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة السيدة كويكي يوركي محافظ العاصمة اليابانية طوكيو والوفد المرافق لها فى إطار مشاركتهما فى فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمى.

وأكد محافظ القاهرة أن علاقات الصداقة والأخوة بين الشعبين المصرى واليابانى ممتدة وعميقة ، لأنهما من الشعوب ذات التاريخ والحضارة ، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة والأخوة بين اليابان ومصر تتميز بالقوة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن علاقات التآخى والصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة ومحافظة طوكيو تمتد إلى ما يقرب من 34 عاماً منذ توقيع اتفاقية الصداقة والتآخى بين المحافظتين فى 23 أكتوبر 1990حيث يجمع كل من القاهرة وطوكيو الكثير من التشابه فهما من أكبر وأهم مدن العالم وكلتاهما من المدن التى تجمع بين التاريخ والحضارة العريقة وبين التقدم والتطور والمدنية الحديثة وتتشاركان فى التحديات.

ومن جانبها أكدت كويكى يوركى محافظ طوكيو على عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة و طوكيو معربة عن رغبتها فى زيادة تنشيط التبادلات والتعاون بين المدينتين خاصة بمجالات التعليم والتبادلات الطلابية بين المدارس في القاهرة وطوكيو.

كما وجهت محافظ طوكيو الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور مؤتمر سوشي تك الذي سيعقد خلال مايو القادم حول الشركات الكبرى الناشئة بحضور كبار المسئولين من القارات الخمس.