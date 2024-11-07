اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

فوربس: فوز ترامب يزيد ثروات 5 من أغنى أغنياء العالم

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:43 م
فوربس: فوز ترامب يزيد ثروات 5 من أغنى أغنياء العالم ترامب
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقق 5 من أغنى أغنياء العالم مكاسب هائلة فى صافى ثرواتهم مع انتعاش الأسواق والتفاؤل بفوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وقالت مجلة فوربس اليوم الخميس، إن ارتفاع الأسهم بعد الانتخابات الأمريكية وسع في ثروات أثرياء العالم ومن بين أكبر الرابحين إيلون ماسك، ولاري إليسون، ووارن بافيت.

وأشارت المجلة إلى أن ارتفاع الأسهم وصل إلى مستويات قياسية بعد فوز ترامب، حيث ترى الأسواق حقبة قادمة من التنظيم الأكثر مرونة وضرائب أقل.

وذكرت المجلة أن المليارديرات الخمسة "إيلون ماسك، ولاري إليسون، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وجنسن هوانغ" وسعوا ثرواتهم مدفوعة بمكاسب ضخمة في الأسهم وقد حصل المليارديرات معًا على ما يقرب من 53 مليار دولار بحلول وقت إغلاق السوق أمس الأربعاء.

وأضافت المجلة أن ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا؛ حل أولا وحقق مكاسب قدرها 20.9 مليار دولار في يوم واحد لتصل القيمة الصافية لثروته 285.6 مليار دولار.

وأوضحت أن لاري إليسون المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل حل ثانيا وحقق مكسب يومي قدره 11.7 مليار دولار لتصل القيمة الصافية لثروته إلى 220.8 مليار دولار.

فيما حل المستثمر جيف بيزوس رابعا وحقق مكاسب يومية قدرها 7 مليارات دولار لتصل القيمة الصافية للثروة الى 223.5 مليار دولار .

وأشارت المجلة إلى أن لاري بيج المؤسس المشارك لشركة Alphabet حل خامسا وأخيرا وحقق مكاسب يومية قدرها 5.3 مليار دولار لتصل القيمة الصافية للثروة 146.4 مليار دولار.
 







فوربس

الانتخابات الامريكية 2024

الانتخابات الامريكية

us election

دونالد ترامب

بنسلفانيا

فوز ترامب

فوز دونالد ترامب

نسبة فوز ترامب

فوز ترامب بالانتخابات

لحظة فوز ترامب

ماذا يعني فوز ترامب

ترامب

انتخابات امريكا

election results

us elections 2024

us election results

2024 us election

الانتخابات الأمريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

انتخابات الولايات المتحدة 2024

نتيجة الانتخابات الامريكية

Kamala Harris

نتائج الانتخابات الامريكيه

كامالا هاريس

donald trump

نتيجة انتخابات امريكا

نتائج الانتخابات الامريكية مباشر

نتيجة الانتخابات الامريكية 2024

نتائج انتخابات انتخابات الولايات المتحدة 2024 مباشر

انتخابات امريكا 2024

من فاز في انتخابات امريكا 2024

من فاز بانتخابات امريكا

من فاز في الانتخابات الامريكية

من فاز في الانتخابات الامريكيه

من فاز فى انتخابات امريكا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة