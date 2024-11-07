فوربس: فوز ترامب يزيد ثروات 5 من أغنى أغنياء العالم

فيينا (أ ش أ)

حقق 5 من أغنى أغنياء العالم مكاسب هائلة فى صافى ثرواتهم مع انتعاش الأسواق والتفاؤل بفوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وقالت مجلة فوربس اليوم الخميس، إن ارتفاع الأسهم بعد الانتخابات الأمريكية وسع في ثروات أثرياء العالم ومن بين أكبر الرابحين إيلون ماسك، ولاري إليسون، ووارن بافيت.

وأشارت المجلة إلى أن ارتفاع الأسهم وصل إلى مستويات قياسية بعد فوز ترامب، حيث ترى الأسواق حقبة قادمة من التنظيم الأكثر مرونة وضرائب أقل.

وذكرت المجلة أن المليارديرات الخمسة "إيلون ماسك، ولاري إليسون، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وجنسن هوانغ" وسعوا ثرواتهم مدفوعة بمكاسب ضخمة في الأسهم وقد حصل المليارديرات معًا على ما يقرب من 53 مليار دولار بحلول وقت إغلاق السوق أمس الأربعاء.

وأضافت المجلة أن ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا؛ حل أولا وحقق مكاسب قدرها 20.9 مليار دولار في يوم واحد لتصل القيمة الصافية لثروته 285.6 مليار دولار.

وأوضحت أن لاري إليسون المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل حل ثانيا وحقق مكسب يومي قدره 11.7 مليار دولار لتصل القيمة الصافية لثروته إلى 220.8 مليار دولار.

فيما حل المستثمر جيف بيزوس رابعا وحقق مكاسب يومية قدرها 7 مليارات دولار لتصل القيمة الصافية للثروة الى 223.5 مليار دولار .

وأشارت المجلة إلى أن لاري بيج المؤسس المشارك لشركة Alphabet حل خامسا وأخيرا وحقق مكاسب يومية قدرها 5.3 مليار دولار لتصل القيمة الصافية للثروة 146.4 مليار دولار.

