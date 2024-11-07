فاينانشيال تايمز تحذر "حلفاء بايدن": انتصار ترامب يفرض نظام عالمى جديد

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الانتصار الذي حققه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس من شأنه أن يغير الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في العالم بل ويفرض نظامًا عالميًا جديدًا.

وأشارت الى ان الناخبين بدا عليهم الاقتناع من خلال التصويت لدونالد ترامب ان ما يثار حول سجله الجنائي يعد أمورًا أقل أهمية بالنسبة لهم من شعاره الواضح "أمريكا أولا" بشأن الاقتصاد والأمن القومي والعالم ، وعلى عكس ولايته الأولى عندما تولى ترامب منصبه دون خطة واضحة وكان محاطًا بموظفين عموميين، يدرك الرئيس المنتخب حديثا انه من الأفضل ان يكون محاطا بالمؤمنين بفكرته "أمريكا أولا" الامر الذي رأته الصحيفة يفرض مخاطر هائلة وتدعيات غير متوقعة.

وتابعت "فاينانشيال تايمز" ان كان العالم منبهرًا باستطلاعات الرأي التي تشير إلى أن السباق كان متقاربًا للغاية بين هاريس وترامب ومع ذلك، فإن الأصوات كانت حاسمة لصالح ترامب الذي اكتسب أرضية على حساب الديمقراطيين في 48 من الولايات الخمسين وقد ينتهي الأمر بالجمهوريين إلى السيطرة على مجلسي الكونجرس والبيت الأبيض وهذا من شأنه أن يمنح ترامب مساحة أكبر كثيرًا مما كان عليه في ولايته الأولى.

بالنسبة لحلفاء أمريكا، سيكون من الصعب الآن توقع موقف ضامن أمنهم التقليدي. والواقع ربما يكشف حقيقة أن شبكات التحالفات التي استمر جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته في رعايتها تبدو أقل أهمية بالنسبة لترامب من العلاقات الثنائية.

وبالنسبة لأوكرانيا، حالة عدم اليقين باتت في أعلى معدلاتها بشكل خاص حيث أصر ترامب على أنه سينهي الحرب مع روسيا غير أن هذا الأمر قد يكون وفقًا لشروط موسكو والخوف الأعظم بالنسبة لكييف والناتو هو أن يبرم ترامب صفقة متسرعة تترك أوكرانيا دون ضمانات أمنية وتتسبب في انقسامها.