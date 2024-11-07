فالنسيا مدمرة.. ارتفاع ضحايا فيضان إسبانيا لـ220 شخصا والبحث عن المفقودين.. صور

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة فالنسيا في إسبانيا إلى 220 شخصا ، مع استمرار البحث عن المفقودين الذى وصل حتى الآن إلى 89 شخصا بالإضافة إلى 54 جثة مجهولة الهوية، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.



فيضانات اسبانيا

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعانى من واحدة من أسوأ العواصف، دانا ، والتي أدت إلى الفيضانات التى عرضت 12 مدينة لأضرار جسيمة للغاية وتسببت في تلف المباني والأثاث ، فضلا عن انقطاع إمدادات الكهرباء.



فالنسيا



ووافق مجلس الوزراء على إعلان فالنسيا منطقة متأثرة بشدة بحالة طوارئ الحماية المدنية لتلك المناطق الأكثر تضررا والتى ستقدم، من بين تدابير أخرى، مساعدات مالية للضحايا.



اثار الفيضانات المدمرة



ويستمر البحث عن الضحايا المحتملين بعد الفيضانات في إسبانيا، حيث أنه منذ الساعات الأولى من النهار، كثفت خدمات الطوارئ عمليات البحث عن المفقودين بعد الفيضانات التي تسببت بوفاة أكثر من 200 شخص، على الأرض، فيما سيتم تعزيز العمل بدمج التقنيات الحديثة.

وتواصل خدمات الطوارئ المنتشرة فى المناطق المتضررة من دانا فى مقاطعة فالنسيا مرحلة البحث عن الضحايا المحتملين.



وستقدم 17 وكالة فضاء وسبعة موزعين للبيانات التجارية ملاحظات وتحليلات إضافية لمناطق الكوارث، وستنضم إلى العمل سفينة الأبحاث رامون مارجاليف من المعهد الإسباني لعلوم المحيطات (IEO-CSIC).

ومن بين أدواتها المتعددة، وتسمح السفينة الأوقيانوجرافية بالحصول على صور مفصلة لقاع البحر، وروبوت تحت الماء بأذرع مفصلية وكاميرات عالية الدقة يمكن أن يساهم في مهام البحث والإنقاذ في أعالي البحار.



اثار فالنسيا



يبلغ عدد الأشخاص المفقودين المسجلين رسميًا في فالنسيا 89 شخصًا، على الرغم من أن مؤسسات ومنظمات مختلفة لاحظت أنه قد تكون هناك حالات لم يتم الإبلاغ عن اختفائها بعد، وكذلك العديد من الأشخاص المتوفين ولكن لم يتم التعرف عليهم بعد. كما افتتح الحرس المدني مكتبًا جديدًا للإبلاغ عن الأشخاص المفقودين في مدينة ألبال في فالنسيا.



سيارات مدمرة بسبب فيضانات فالنسيا



وتستمر خدمات الطوارئ اليوم بالبحث عن الوفيات المحتملة، خاصة فى منطقة نهر ماجرو ورامبلا ديل بويو ومصب نهر توريا ولابوفيرا، كما تتواصل أعمال إزالة النفايات والممتلكات والمركبات، وتصريف المياه ومراجعة هياكل المبانى والممرات المائية والطرق والسكك الحديدية واستعادة الإمدادات مثل الكهرباء أو الغاز.