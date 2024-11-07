ضبط كمية من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر خلال حملة تفتيشية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شنت إدارة تموين أكتوبر، حملة تفتيشية على الأسواق وبعض الأنشطة بمنطقة الكفراوي، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت مديرية تموين الجيزة، في بيان لها، إن الحملة أسفرت بالتنسيق مع مباحث التموين، عن تحرير محضرين، مضيفة أنه تم التحفظ على 4 أطنان دقيق استخراج 72% مخصص لصناعة الحلويات لعدم وجود فواتير لها، ومصادرة 7 أسطوانات غاز صغيرة زنة 12.5 كيلو مخصصة للاستخدام المنزلي وتستخدم في أغراض تجارية، تم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة.

وأضافت أن بمرور الحملة، تلاحظ وجود ثلاجة لحوم مجمدة، وبالتفتيش تم مصادرة 500 كجم لحوم مصنعة (كبدة - لحوم مفرومة ـ لحوم - سجق) مجهولة المصدر وبدون أي بيانات، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليها عهدة المدير المسئول لحين صدور قرار النيابة.

وتابعت أنه تم تحرير المحاضر وتسليمها بقسم ثاني 6 أكتوبر، كما تم المرور بواسطة قسم التعاون الاستهلاكية على المجمعات الاستهلاكية ومتابعتها وتوزيع السلع التموينية بها، وتم سحب عينات من المطاحن، وجارٍ إرسلها إلى معامل الوزارة لمطابقتها للمواصفات الخاصة بها.