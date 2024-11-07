صائد الدبابات.. القوات المسلحة تنعى محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر.. إنفوجراف

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما.

وكان للفقيد دور بطولى فى حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور، وشارك فى تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلى.

ونتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974، كما كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر1973.. حكاية شعب) والتى أقيمت بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.