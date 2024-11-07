اليوم السابع
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شى جين بينج هنأ ترامب بالفوز فى الانتخابات

الخميس، 07 نوفمبر 2024 07:00 ص
شى جين بينج هنأ ترامب بالفوز فى الانتخابات الرئيس الصينى شى جين بينغ
وكالات

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أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الصيني شى جين بينغ اتصل بدونالد ترامب لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت "سي إن إن" هذا النبأ، الأربعاء، عن مصادر مطلعة، بينما امتنعت السفارة الصينية في واشنطن عن التعليق على الموضوع.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر. وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة.

وقد أعلن ترامب عن فوزه في الانتخابات صباح الأربعاء قبل انتهاء فرز الأصوات، بينما توقعت جميع وسائل الإعلام الرائدة حصوله على العدد الضروري من أصوات المجمع الانتخابي.

ورغم عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية رسميا، قد هنأ عدد من الزعماء دونالد ترامب بالفوز. كما اتصل به الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات كامالا هاريس لتقديم التهنئة والتأكيد على التزامهما بالانتقال السلس للسلطة إلى إدارة جديدة.







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