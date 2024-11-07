سوق السمك بالمنيب فى الجيزة.. من إهمال وعشوائية لباكيات حضارية نموذجية.. صور

كتبت – مرام محمد

شهدت منظومة الأسواق بمحافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة، تطويرًا شاملًا، لمواجهة ما تسببه الأسواق العشوائية من فوضى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ عملت المحافظة على مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق غير الرسمية والتوسع في إنشاء أخرى حضارية يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

يعد سوق السمك الحضاري بالمنيب، أحد أبرز الأسواق التي شهدت تطويرًا شاملًا في المحافظة، إذ تحول من سويقة عشوائية تعكس مظهرًا غير حضاري لسوق نموذجي مجهز بأعلى المواصفات، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz.

وشهد السوق تطويرًا، ليضم 143 باكية للبائعين على مساحة 2000م2، مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة.

وأولت المحافظة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق فى المراكز والمدن وإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق، كان آخرها سوق ابن حزم بمركز ومدينة البدرشين، وسوق العياط الحضارى، بالإضافة إلى 8 أسوق حضارية بقرى مركزى الصف وأطفيح.