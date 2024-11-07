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سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3790 للجرام

الخميس، 07 نوفمبر 2024 08:26 م
سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 3790 للجرام ذهب ـ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات المسائية بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3790 جنيها الآن مقابل 3770 جنيها، وذلك عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب لمستويات 2700 دولارا.

 

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4331 جنيهات.
عيار 21 يسجل 3790 جنيها.
عيار 18 يسجل 3249 جنيها.
الجنيه الذهب 30320 جنيها.

سعر الذهب العالمي

السياسات المحتملة لإدارة الرئيس ترامب ستشكل ضغوط تضخمية كبيرة وقد تجبر البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، وهو ما يمثل أخبارًا سلبية إلى حد ما للذهب، لكن عجز الميزانية الأمريكية المتزايد وانخفاض الانضباط المالي سيكونان إيجابيين للمعدن النفيس.

ومن المتوقع أن يظل انتعاش الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل بدعم سياسات الرئيس الجديد دونالد ترامب، وكذلك بدعم مشتريات البنوك المركزية.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

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