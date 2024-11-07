رئيس المعاهد الأزهرية: نحارب الدروس الخصوصية بمبادرة «معا نتعلم»

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إطلاق أولى فعاليات مشروع «معًا نتعلم»، غدًا الجمعة، والذى يأتى انطلاقًا من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ويهدف إلى تعميق فهم الطلاب فى المعاهد الأزهرية من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الثانوى، وتقديم دعم تعليمى إضافى فى جميع المواد الدراسية.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مبادرة «معا نتعلم» والتى تأتى بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث وجه بتخفيف العبء عن كأهل أولياء الأمور بشكل كبير، مبينًا أن المبادرة تقدم شروحات وافية من خلال أمهر وأفضل المعلمين فى تخصصاتهم والذين تم اختيارهم بعناية فائقة، كما ستعزز من فهم الطلاب للدروس والمفاهيم التى تتطلب شرحًا أوضح، وذلك من خلال أساليب تدريس متقدمة تتماشى مع روح العصر وتراعى مستويات الطلاب المختلفة.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فعاليات المبادرة ستبدأ يوم الجمعة 8 نوفمبر على بوابة الأزهر، ويستطيع الطلاب الاطلاع على كل المواد طوال أيام الأسبوع بسهولة، مؤكدًا أن هذه المبادرة هى إحدى سبل مواجهة الدروس الخصوصية والتى لن يكون الطالب فى حاجة إليها وخاصة أننا نراعى مستويات جميع الطلاب.

وبيّن أن هذه المبادرة تأتى تأكيدًا على أهمية العلم والتعليم، والسعى المستمر نحو توجيه الشباب والنشء نحو فهمٍ أعمق لمناهجهم الدراسية، بالإضافة إلى تقديم مواد إثرائية، حيث يعمل المشروع على تعزيز روح البحث والاستكشاف لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع المواد الدراسية بأسلوب يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح الأكاديمى والشخصي.