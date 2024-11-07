اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2024 12:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

دبلوماسي أمريكي سابق: بايدن يرى فترة رئاسته تاريخية لأن واشنطن لم تنخرط بحروب

الخميس، 07 نوفمبر 2024 11:33 م
دبلوماسي أمريكي سابق: بايدن يرى فترة رئاسته تاريخية لأن واشنطن لم تنخرط بحروب بايدن
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصف بأن فترته كانت تاريخية على الرغم من أن لم يترك سوى ميراث من العالم، لأنه يرى أن الولايات المتحدة لم تكن منخرطة في هذه الحروب، لا سيما وأنه على مدار العقدين السابقين كانت الولايات المتحدة منخطرطة في حروب، وكأن الجنود الأمريكيون يحاربون على أرض الواقع.

وأضاف «روبين» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بأوكرانيا وإسرائيل، فإنه يدعمهم ولكنها ليست حروب أمريكية، وهكذا ينظر إلى الأمور.

وتابع نائب وزير خارجية أمريكا الأسبق: «من الناحية التاريخية يوجد استمثارات لم تحدث من قبل في خلال فترة بايدن، إذ أن هناك 2 مليار دولار قد تم استثماراهم في البنية التحتية حين كان رئيس، وهو أمر سيكون له فائدة لوقت طويل».


وأشار إلى أن الأمر المحزن لبايدن أنه لن يكون الرئيس الذي سيشهد نتيجة هذه الاستثمارات وسيحل محله دونالد ترامب.







دبلوماسي أمريكي سابق

بايدن

فترة رئاسة بايدن

واشنطن لم تنخرط بحروب

واشنطن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة