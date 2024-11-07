خامنئى: الجهاد المستمر بقوة فى لبنان وغزة وسيؤدى لانتصار جبهة الحق

وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، إن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة وسيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق وهذه النتيجة مؤكدة.



وأشار خامنئي إلى أن "الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق وهذه النتيجة مؤكدة"، لافتا الى أن "الكيان الصهيوني لم ينجح في القضاء على حماس وقتل عددا كبيرا من الناس كاشفا وجهه القبيح للعالم".

وأضاف حزب الله قوي ويواصل كفاحه رغم أن البعض داخل لبنان وخارجه يظنون أنه ضعف وهم واهمون ومخطئون.