اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

حلفاء ترامب يستعدون للسلطة.. ماركو روبيو مرشح للخارجية وتوم كوتون للدفاع

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:09 م
حلفاء ترامب يستعدون للسلطة.. ماركو روبيو مرشح للخارجية وتوم كوتون للدفاع دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة واشنطن بوست إن حلفاء الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب يستعدون لتولى مناصب فى إدارته القادمة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين، قولهم إن المستثمر الملياردير جون بولسون والمستشار الاقتصادى سكوت بيسنت من المرشحين لمنصب وزير الخزانة، وقال أخرون مطلعون على المداولات إن كلا من السيناتور ماركو روبيو، الجمهورى عن ولاية فلوريدا، والذى كان من المرشحين النهائيين لمنصب نائب ترامب، والمدير السابق بالإنابة للاستخبارات الوطنية ريتشارد جرينييل، من المرشحين لمنصب وزير الخارجية.

من المتوقع أيضا، بحسب الصحيفة، أن ينضم حاكم نورث داكوتا دوج بورجوم للحكومة، مع فيفيك راماسوامى، منافس ترامب السابق فى السباق التمهيدى، وفقا للمصادر.

وطرح مقربون من ترامب اسم السيناتور توم كوتون وزيرا للدفاع، بحسب ما قال مستشار ترامب.

ويظل أهم قرار يتعين على ترامب اتخاذه تحديد من سيكون رئيس موظفيه. وقال العديد من مستشارى ترامز إن سوزي وايلز، أهم مستشارة فى حملته الانتخابية، من أبرز المرشحين، إلى جانب بروك رولينز.

ويبدى ترامب اهتماما خاصا بوزارتى الدفاع والعدل، بحسب مستشاروه، حيث يعتقد أن هاتين الوزارتين كانتا تعرقلان بانتظام إدارته الأولى.

وكانت شبكة سى إن إن قد قالت إن حلفاء ترامب وخصوم على حد السواء يوضحون أن فترته الثانية لن تكون مثل ولايته الأولى.

فبعد أن أصبح الحزب الجمهورى بأكمله تحت سيطرته وتم نفى الشخصيات المناهضة له إلى الأبد، فإن ترامب سيدخل البيت الأبيض متسلحا بخبرة القيام بهذه المهمة ، وثروة من الاستياء بشأن الطريقة التي يعتقد بها أن النظام قد خذله.

وعلى العكس فى انتصاره الأول فى المجمع الانتخابى فى 2016، فإن ترامب فاز بالتصويت الشعبى هذا العام، بما يمنحه تفويض الدعم الوطنى الذى أفلت منه المرة السابقة، والذى سبب له إحباطا كبيرا.







الانتخابات الامريكية 2024

الانتخابات الامريكية

us election

دونالد ترامب

بنسلفانيا

فوز ترامب

فوز دونالد ترامب

نسبة فوز ترامب

فوز ترامب بالانتخابات

لحظة فوز ترامب

ماذا يعني فوز ترامب

ترامب

انتخابات امريكا

election results

us elections 2024

us election results

2024 us election

الانتخابات الأمريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

انتخابات الولايات المتحدة 2024

نتيجة الانتخابات الامريكية

Kamala Harris

نتائج الانتخابات الامريكيه

كامالا هاريس

donald trump

نتيجة انتخابات امريكا

نتائج الانتخابات الامريكية مباشر

نتيجة الانتخابات الامريكية 2024

نتائج انتخابات انتخابات الولايات المتحدة 2024 مباشر

انتخابات امريكا 2024

من فاز في انتخابات امريكا 2024

من فاز بانتخابات امريكا

من فاز في الانتخابات الامريكية

من فاز في الانتخابات الامريكيه

من فاز فى انتخابات امريكا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة