اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حتى لا ننسى.. أبرز جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب (فيديو)

الخميس، 07 نوفمبر 2024 02:14 م
حتى لا ننسى.. أبرز جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب (فيديو) جرائم الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات أعضائها الإرهابيين، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبوها خطف وتعذيب فى اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية فى 5 يوليو 2013، واغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة، بينهم المأمور ونائبه فى 14 أغسطس 2013، وحرق نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام.

كل ذلك بخلاف أحداث رمسيس الأولى التي أسفرت عن 7 وفيات و261 مصابا، ومسجد الاستقامة في 22 يوليو 2013 وما أسفر عنه من وفاة 9 وإصابة 22 ولا ننسى أحداث المنصة فى 26 يوليو 2013 والتي أسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين، وأيضا اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 يونيو 2015 بجانب ارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأكمنة والشخصيات العامة.







الاخوان

جماعة الاخوان الإرهابية

جرائم الاخوان

الإرهاب

اعتصامى رابعة والنهضة

جرائم الإخوان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة