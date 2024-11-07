حتى لا ننسى.. أبرز جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الشعب (فيديو)

أنقذت ثورة 30 يونيو مصر من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات أعضائها الإرهابيين، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبوها خطف وتعذيب فى اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الأطفال من أعلى سطح المنازل بالإسكندرية فى 5 يوليو 2013، واغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة، بينهم المأمور ونائبه فى 14 أغسطس 2013، وحرق نحو 64 كنيسة فى أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة فى فض الاعتصام.

كل ذلك بخلاف أحداث رمسيس الأولى التي أسفرت عن 7 وفيات و261 مصابا، ومسجد الاستقامة في 22 يوليو 2013 وما أسفر عنه من وفاة 9 وإصابة 22 ولا ننسى أحداث المنصة فى 26 يوليو 2013 والتي أسفرت عن عشرات الوفيات والمصابين، وأيضا اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 يونيو 2015 بجانب ارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأكمنة والشخصيات العامة.