جهاز حماية المستهلك يحذر من الإعلانات المضللة خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

كتب مدحت وهبة

حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك فى أى مسابقات إلا بعد التأكد من إخطار الجهاز خلال موسم تخفيضات (الجمعة البيضاء)، ويهيب التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

فى حالة رغبة المستهلك فى الاشتراك فى أى مسابقات، يرجى التأكد من الشروط الآتية:

- عدم الاشتراك فى المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم اخطار الجهاز فى الإعلان

( هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024 )

- وذلك تطبيقا لنص المادة (14)من قانون حماية المستهلك والتى نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

- وفى حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر"

وللإبلاغ عن أى مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجى التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية :

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضى.

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاى - ابل ستور.

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالى : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصرى".

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسى الكائن بـ96 أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.