بين فوز ترامب وخروج بايدن من البيت الأبيض.. سر مرحلة "البطة العرجاء"

كتبت : نهال أبو السعود

بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية لن يتجه الرئيس الجديد الى البيت الأبيض فعليه الانتظار لقرابة 11 اسبوع لاستلام مهام عمله من الإدارة الحالية، في فترة انتقالية تعرف باسم "البطة العرجاء"، ورغم ان المدة تبدو طويلة الا انها فعليا اقل من فترة الأشهر الأربعة التي حددها الدستور في الأصل لتسليم السلطة من الرئيس الحالي الى المنتخب.

تتولى إدارة ترامب الجديدة مهامها في 20 يناير المقبل ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية تنتقل السلطة خلالها من الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن إلى القيادة الجديدة.

وبموجب القانون الأمريكي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل، بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال تلك الفترة.

والإدارة الجديدة مهمتها خلال هذه المدة الاهتمام بالقضايا الداخلية فقط رغم حق الرئيس في لقاء ممثلي الدول الأجنبية لرسم سياسته الخارجية ويتلقى الرئيس المنتخب الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة ويحصل على إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها، فضلا عن إحاطات استخباراتية يومية أو شبه يومية خلال الفترة الانتقالية وحماية إلزامية من الخدمة السرية الامريكية.

وتم تحديد الفترة الأصلية في البداية بين نوفمبر ومارس في القرن الثامن عشر، وتسمى الفترة الانتقالية بين يوم ظهور نتائج الانتخابات والتنصيب بفترة "البطة العرجاء" (Lame duck) إشارة إلى الأيام الأخيرة لبقاء الرئيس في الحكم، ويشير المصطلح إلى مسؤول منتخب أصبح في وضع ضعيف سياسيا بعدما تم انتخاب خليفته.

حدد التعديل العشرون، الذي تم التصديق عليه عام 1933، تاريخ التنصيب الجديد في 20 يناير، وهناك سبب آخر لاحتفاظ الولايات المتحدة بفنرة انتقالية طويلة نسبيا، ، وهو أنه بدلا من أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بواسطة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة رسميًا من قبل المجمع الانتخابي بعد أسابيع من التصويت الشعبي.