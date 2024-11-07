اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2024 05:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بين فوز ترامب وخروج بايدن من البيت الأبيض.. سر مرحلة "البطة العرجاء"

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:54 م
بين فوز ترامب وخروج بايدن من البيت الأبيض.. سر مرحلة "البطة العرجاء" ترامب
كتبت : نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الامريكية لن يتجه الرئيس الجديد الى البيت الأبيض فعليه الانتظار لقرابة 11 اسبوع لاستلام مهام عمله من الإدارة الحالية، في فترة انتقالية تعرف باسم "البطة العرجاء"، ورغم ان المدة تبدو طويلة الا انها فعليا اقل من فترة الأشهر الأربعة التي حددها الدستور في الأصل لتسليم السلطة من الرئيس الحالي الى المنتخب.

تتولى إدارة ترامب الجديدة مهامها في 20 يناير المقبل ومنذ إعلان نتائج الانتخابات حتى هذا التاريخ تكون هناك فترة انتقالية تنتقل السلطة خلالها من الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن إلى القيادة الجديدة.

وبموجب القانون الأمريكي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل، بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال تلك الفترة.

والإدارة الجديدة مهمتها خلال هذه المدة الاهتمام بالقضايا الداخلية فقط رغم حق الرئيس  في لقاء ممثلي الدول الأجنبية لرسم سياسته الخارجية ويتلقى الرئيس المنتخب الأموال اللازمة لعملية انتقال السلطة ويحصل على إحاطات من الإدارة المنتهية ولايتها، فضلا عن إحاطات استخباراتية يومية أو شبه يومية خلال الفترة الانتقالية وحماية إلزامية من الخدمة السرية الامريكية.

وتم تحديد الفترة الأصلية في البداية بين نوفمبر ومارس في القرن الثامن عشر، وتسمى الفترة الانتقالية بين يوم ظهور نتائج الانتخابات والتنصيب بفترة "البطة العرجاء" (Lame duck) إشارة إلى الأيام الأخيرة لبقاء الرئيس في الحكم، ويشير المصطلح إلى مسؤول منتخب أصبح في وضع ضعيف سياسيا بعدما تم انتخاب خليفته.

حدد التعديل العشرون، الذي تم التصديق عليه عام 1933، تاريخ التنصيب الجديد في 20 يناير، وهناك سبب آخر لاحتفاظ الولايات المتحدة بفنرة انتقالية طويلة نسبيا، ، وهو أنه بدلا من أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بواسطة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، يتم اختيار رئيس الولايات المتحدة رسميًا من قبل المجمع الانتخابي بعد أسابيع من التصويت الشعبي.

 







الانتخابات الامريكية 2024

الانتخابات الامريكية

us election

دونالد ترامب

بنسلفانيا

فوز ترامب

فوز دونالد ترامب

نسبة فوز ترامب

فوز ترامب بالانتخابات

لحظة فوز ترامب

ماذا يعني فوز ترامب

ترامب

انتخابات امريكا

election results

us elections 2024

us election results

2024 us election

الانتخابات الأمريكية

نتائج الانتخابات الامريكية

انتخابات الولايات المتحدة 2024

نتيجة الانتخابات الامريكية

Kamala Harris

نتائج الانتخابات الامريكيه

كامالا هاريس

donald trump

نتيجة انتخابات امريكا

نتائج الانتخابات الامريكية مباشر

نتيجة الانتخابات الامريكية 2024

نتائج انتخابات انتخابات الولايات المتحدة 2024 مباشر

انتخابات امريكا 2024

من فاز في انتخابات امريكا 2024

من فاز بانتخابات امريكا

من فاز في الانتخابات الامريكية

من فاز في الانتخابات الامريكيه

من فاز فى انتخابات امريكا

البطة العرجاء

بايدن

البيت الأبيض




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة