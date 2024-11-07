اليوم السابع
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بوتين: ترامب رجل شجاع وكان لدى انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:08 م
بوتين: ترامب رجل شجاع وكان لدى انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى بوتين وترامب
محمد جمال

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن دونالد ترامب رجل شجاع وكان لدى انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى.

وهنأ الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، نظيره الأمريكى دونالد ترامب بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال بوتين، إنه تأثر بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله حيث أظهر شجاعة كبيرة، وتابع: "لا أعتقد أن من الخطأ إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب".

وتابع الرئيس الروسي: "لا أعتقد أن من الخطأ إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب"، لافتا إلى أن رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام.







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