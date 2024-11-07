بنك الاستثمار الأوروبى يعلن عن مساعدات 900 مليون يورو لإعمار فالنسيا

فاطمة شوقى

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 900 مليون يورو للمساهمة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في إسبانيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي وقعت الأسبوع الماضي والتي ضربت منطقة فالنسيا بشكل خاص.

وقال البنك في بيان إنه مستعد أيضًا لتقديم إجراءات إضافية إذا طلبت السلطات الوطنية أو الإقليمية الإسبانية ذلك في أعقاب أسوأ كارثة فيضانات في تاريخ البلاد الحديث.

وأعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الثلاثاء، تخصيص 10.6 مليار يورو (11.6 مليار دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تسببت في مقتل 220 شخصا على الأقل في فالنسيا ولامانشا والأندلس العشرات من المفقودين.

تسببت الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي في فيضان المجاري المائية وتسببت في فيضانات مفاجئة انتشرت عبر الضواحي الجنوبية لمدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، مما أدى إلى جرف السيارات والجسور وإغراق الممتلكات ومواقف السيارات تحت الأرض.

وقالت نادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ووزيرة الاقتصاد الإسبانية السابقة: "علينا أن نضمن إعادة البناء بشكل أفضل، باستخدام أساليب تتكيف مع الواقع الجديد الذي يقاوم ويحمي من الصدمات المناخية المتكررة والمكثفة على نحو متزايد".

ويقول العلماء إن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر شيوعا في أوروبا وأماكن أخرى بسبب تغير المناخ، ويرى خبراء الأرصاد الجوية أن ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط، الذي يزيد من تبخر المياه، يلعب دورا مهما في اشتداد هطول الأمطار الغزيرة.

ووافق مجلس الوزراء على إعلان فالنسيا منطقة متأثرة بشدة بحالة طوارئ الحماية المدنية لتلك المناطق الأكثر تضررا والتي ستقدم، من بين تدابير أخرى، مساعدات مالية للضحايا، ويستمر البحث عن الضحايا المحتملين بعد الفيضانات في إسبانيا