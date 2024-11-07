بركان ليوتوبى الإندونيسى يثور 8 مرات خلال يوم واحد

وكالات

قال مسؤولون إن بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا ثار 8 مرات اليوم الخميس، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه نحو 8 آلاف متر، في حين تبذل الحكومة جهودا عاجلة لبناء منازل للمتضررين من ثوران كبير أسفر عن مقتل 9 أشخاص.

وأدى ثوران جبل ليوتوبي لاكي لاكي المؤلف من بركانين متجاورين في جزيرة فلوريس السياحية الشهيرة في إندونيسيا إلى تساقط حمم نارية على مناطق سكنية ليل الاثنين واشتعال النيران في بيوت خشبية وإحداث ثغرات في الطرقات، كما أدى ثوران البركان إلى إلحاق أضرارا بأكثر من ألفي منزل، ثم تلته ثورات أصغر على مدار اليومين التاليين.

وأعلنت السلطات حينها مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، ثم ثار مجددا الثلاثاء نافثا الرماد على امتداد كيلومتر في السماء، لكن لم يبلغ عن أي أضرار حديثة ألحقها الثوران البركاني الأخير بالبلدات المجاورة.

وخلال الساعات الماضية ثار البركان عدة مرات، وأطلق أحدث ثوران له عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى 8 آلاف متر.

وأظهرت صور قدمتها الوكالة الإندونيسية لمواجهة الكوارث سحبا كثيفة من الرماد تتصاعد من فوهة البركان.

يشكل "ليووتوبي لاكي-لاكي" جزءا من زوج بركاني مزدوج إلى جانب قمة "ليووتوبي بيريمبوان"، حيث لا تبعد القمتان سوى كيلومترين عن بعضهما في جزيرة فلوريس الواقعة جنوبي البلاد، ويعكس اسما البركانين موروثا ثقافيا للمنطقة، إذ يعني "لاكي-لاكي" الرجل و"بيريمبوان" المرأة.

وتشكل الفوهتان مصدر خطر مستمرا للسكان المحليين، خاصة بعد عودة النشاط البركاني منذ ديسمبر 2023، إذ تسارعت الأحداث تدريجيا حتى وقوع الانفجار الكبير يوم أمس.