بابا الفاتيكان يصلى مجددا من أجل ضحايا فيضان إسبانيا وغزة وأوكرانيا

فاطمة شوقى

استحضر البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان ، اليوم الخميس ، ضحايا الفيضانات في إسبانيا، وصلى خلال المقابلة العامة في ساحة القديس بطرس، داعيا إلى الصلاة من أجل غزة و أوكرانيا ، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بابا الفاتيكان دعا في ساحة القديس بطرس إلى الصلاة من أجل ضحايا فيضانات فالنسيا وقال "نصلى بشكل خاص من أجل فالنسيا والمناطق الآخرى في إسبانيا التي تعانى بسبب الفيضانات.



ودعا البابا الناس أيضًا إلى الصلاة من أجل السلام، مستذكرًا "أوكرانيا الشهيدة التي تعاني كثيرًا" وإسرائيل وغزة، وتحدث عن مقتل حوالى 153 مدنيا في الآراضى الفلسطينية ، وأعرب عن حزنه الشديد إزاء العمل العنيف، وقال في هذه الأيام، نعانق بالصلاة جميع الموتى، وخاصة ضحايا الحروب والمظالم والمصائب".



وأكد رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن السلطة التنفيذية ستوفر جميع الموارد اللازمة التى تحتاجها السلطات المحلية، وأمر بنشر 10 آلاف جندى إضافي، بما فى ذلك القوات العسكرية والأمنية، لتعزيز عمليات الإنقاذ ودعم السكان المتضررين.



ويرى سانشيز أن الأولوية هى تنظيف الطرق للوصول إلى البلدات الأكثر تضرراً وفتح طرق لوجستية لتوزيع السلع الأساسية مثل مياه الشرب والمواد الغذائية، وعلى حد تعبير سانشيز: "لقد قمنا بتنشيط أكبر عملية انتشار نفذت بالفعل 4800 عملية إنقاذ وساعدت أكثر من 30 ألف شخص فى المنازل والطرق والمناطق الصناعية".



أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 900 مليون يورو للمساهمة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في إسبانيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي وقعت الأسبوع الماضي والتي ضربت منطقة فالنسيا بشكل خاص.



وقال البنك في بيان إنه مستعد أيضًا لتقديم إجراءات إضافية إذا طلبت السلطات الوطنية أو الإقليمية الإسبانية ذلك في أعقاب أسوأ كارثة فيضانات في تاريخ البلاد الحديث.