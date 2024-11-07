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الأرصاد: سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من محافظة مطروح وأمطار متفاوتة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 03:22 م
الأرصاد: سحب ممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من محافظة مطروح وأمطار متفاوتة الأرصاد الجوية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه ما زالت السحب الممطرة  تؤثر الآن على مناطق متفرقة من ( محافظة مطروح)، التى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024، جوا مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.







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