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الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الخميس، 07 نوفمبر 2024 11:50 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار وأماكنها المتوقعة بالقاهرة والمحافظات سقوط أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

ويشهد الطقس اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.







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