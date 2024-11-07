اكتشاف حفرية لطائر "الرعب" فى كولومبيا تعود لـ 13 مليون عام

فاطمة شوقى

عثر مجموعة من العلماء في كولومبيا على أحفورة لطائر عملاق تعود إلى 13 مليون عاما ، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من هواة جمع التحف، وأطلقوا عليه "طائر الرعب"، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في المناطق الاستوائية في الأمريكتين، وسيكون مفتاحًا لفهم الحيوانات القديمة في الفترة الجيولوجية في العصر الميوسيني الأوسط، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.



احفورة

وأشارت الصحيفة إلى أنها أحفورة اكتشفها عالم الحفريات التجريبي سيزار بيردومو في لا فينتا، في صحراء تاتاكوا، في مقاطعة هويلا، ولفتت انتباه مجموعة من العلماء الذين حددوا أنها تتوافق إلى "طائر الرعب".

وخلص البحث، الذي قاده العالم الأرجنتيني فيديريكو ديجرانج، ونشر في المجلة المتخصصة Papers in Paleontology، إلى أن هذا هو أول تسجيل لطائر الفورسراسية phorusrhacid للبلاد، وأنه يمكن أن يكون أحد أكبر العينات الموجودة على الإطلاق، وهذه الطيور معروفة باسم طيور الرعب وهى عائلة منقرضة من الطيور آكلة اللحوم الكبيرة ، غير القادرة على الطيران في الغالب.



كولومبيا



وتتوافق تلك الأحفورة التي تم العثور عليها كما حددها العلماء، مع جزء من عظم الظنبوب - وهو عظم موجود في أرجل الطيور - ويشير حجمه إلى أنه سيكون حيوانًا يبلغ طوله ثمانية أقدام.



حتى الآن، كان يُعتقد أن أكبر الحيوانات المفترسة المائية هي التماسيح، وأن سباراسودونت، وهي جرابيات آكلة اللحوم تشبه النمر التسماني، احتلت ذلك المكان على اليابسة، ومع ذلك، كان السؤال هو من يستطيع أن يفترسهم. يقول العلماء: "عندما تظهر طيور الرعب، فإن ذلك يجعلنا نعتقد أن هناك مجموعة من الحيوانات المفترسة العليا، والتي ربما كانت على رأس الهرم الغذائي".



