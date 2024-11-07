أطلق عليها "طفلة الثلج".. من هى سوزى وايلز التى شكرها ترامب فى خطاب الفوز؟

كتبت : نهال أبو السعود

كانت سوزى وايلز، الرئيسة المشاركة لحملة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا من بين الأشخاص الذين شكرهم عندما صعد إلى المنصة فى وقت مبكر من يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من إعلان فوزه رسميًا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

قال ترامب فى خطاب الفوز: "تحب سوزى البقاء فى الصفوف الخلفية.. دعنى أخبرك، طفلة الثلج.. نحن نطلق عليها طفلة الثلج.. أنها تحب البقاء فى الصفوف الخلفية لكنها ليست هناك أبدا".



سوزي وايلز

وفقا لصحيفة ذا هيل، عادة ما تبقى سوزى وايلز فى الخلفية لكنها ظهرت الأسبوع الماضى بمنشور على منصة التواصل الاجتماعى X - وهو أول منشور لها منذ ما يقرب من عامين - للدفاع عن ترامب ضد التعليقات التى أدلى بها الملياردير مارك كوبان بأن الرئيس السابق لا يحيط نفسه عادة بـ "نساء قويات وذكيات".

وكتبت وايلز فى اول منشور لها على المنصة منذ فبراير 2023: " علمت أن مارك كوبان يحتاج إلى مساعدة فى تحديد النساء القويات والذكيات المحيطات بالرئيس ترامب. حسنًا، ها نحن هنا!.. لقد كنت فخورة بقيادة هذه الحملة"، مشيرة أيضًا إلى جهود ليندا ماكماهون، رئيسة سياسة انتقال ترامب، والرئيسة المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية لارا ترامب.

تشغل وايلز حاليًا منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب جنبًا إلى جنب مع كريس لاسيفيتا، وهناك بعض التكهنات بانها من المحتمل أن تصبح رئيس موظفى البيت الأبيض فى ولاية الرئيس الجمهورى الجديد

ووصفتها مجلة بوليتيكو فى وقت سابق من هذا العام بأنها المستشارة الأكثر أهمية لترامب، وقد عملت فى السياسة لعدة عقود وعملت مع رؤساء ورؤساء بلديات وحكام وأعضاء فى الكونجرس، بما فى ذلك السيناتور ريك سكوت وهو جمهورى من فلوريدا وحاكم الولاية رون دى سانتيس، كما عملت مع ترامب فى حملة 2016 ومرة أخرى فى عام 2024، وقالت وكالة رويترز، أنها عملت أيضًا كنائبة مدير خلال حملة الرئيس السابق ريجان عام 1980 وأصبحت فيما بعد مسؤولة عن جدولة مكتبه كما عملت كمستشارة فى فلوريدا.