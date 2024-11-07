آلاف الفلبينيين ينتقلون إلى الملاجئ خوفا من إعصار يينشينج

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية، أن آلاف الأشخاص انتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة بسبب موعد اقتراب إعصار يينشينج، وذلك بعد مرور أيام من مصرع نحو 100 شخص فى إعصار وعاصفة أخرى.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان صحفي نقله تلفزيون "إيه بي إس- سي بي إن" المحلي - حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية -، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصل الإعصار "يينشينج" المحمل برياح تبلغ سرعتها 175 كيلومترا في الساعة إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم أو في وقت مبكر من غد الجمعة، وقد يمر مساره عبر مقاطعة كاجايان في جزيرة لوزون الشمالية، حيث يعيش نحو 1.3 مليون شخص.

ومن جانبه، أكد مسئول الإغاثة المحلي "رويلي رابسينج" أن ما لا يقل عن 17 ألف شخص من سكان المناطق الساحلية بالإقليم انتقلوا إلى ملاجئ مؤقتة لحماية أنفسهم من الفيضانات المحتملة بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة.

وأغلقت المدارس في العديد من المناطق في شمال الفلبين ووضع الرئيس "فرديناند ماركوس" الوكالات الحكومية في حالة تأهب قصوى للسماح بتقديم المساعدات السريعة إذا لزم الأمر.