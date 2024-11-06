وزير الخارجية: مصر لن تتهاون فى الحفاظ على حقوقها المائية

كتب سمير حسنى

قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن هناك توافقا بشأن دفع وتطوير العلاقات بين مصر وهولندا، مشيرا الى التعاون في العديد من القطاعات والأمن الغذائى واللوجيستى، حيث تمتلك هولندا ميناء روتردام والذى يعد من أكبر الموانئ العالمية.

وحول قضية سد النهضة، أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الهولندى، أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، كما أنها تؤمن بحق دول حوض النيل فى التنمية، لكن على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر فى الحياة والحفاظ على أمنها المائى.