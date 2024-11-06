وزير الخارجية الكاميرونى: إرادة مشتركة للرئيسين لتطوير العلاقات بين مصر والكاميرون

(أ ش أ)

أكد وزير خارجية الكاميرون لوجون مبيلا مبيلا، عمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر وخاصة مع وجود الإرادة السياسية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بول بيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، مع نظيره الكاميروني بقصر التحرير.

وأشار إلى أنه تم اليوم عقد الدورة السابعة للجنة المصرية- الكاميرونية المشتركة.. لافتا إلى أن التعاون بين البلدين يعود إلى عام 1961 عندما وقعت البلدان على اتفاقية لإقامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينهما.

وأبرز في هذا الصدد العلاقات الوطيدة على المستوى السياسي، مشيرا إلى الرسالة التي يحملها من الرئيس الكاميروني إلى الرئيس السيسي.

كما أشار وزير الخارجية الكاميروني إلى تقارب وجهات نظر ومواقف البلدين حيال القضايا الدولية وما يتعلق بتهديد السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن مصر والكاميرون تسعيان إلى السلام.

وسلط الضوء على الزيارات المتعددة المتبادلة لمسئولي البلدين، حيث قام ثلاثة وزراء من الكاميرون بزيارة مصر خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدا دعم ومساندة بلاده للمرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو الدكتور خالد العناني.

ومن ناحية أخرى.. استعرض الوزير الكاميروني فرص الاستثمار المتاحة في بلاده الواقعة في وسط إفريقيا والتي تتمتع بعضوية العديد من التجمعات الإقليمية، بالإضافة إلى علاقاتها الطيبة مع جيرانها وتعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى التنوع الاقتصادي في بلاده خاصة ما يتعلق بالمصادر البترولية والمعادن، مسلطا الضوء على الاستثمارات المصرية في الكاميرون وخاصة في مجالات البنية التحتية وتشييد المباني والطاقة، كما لفت إلى وجود خط طيران مباشر يربط بين القاهرة وياوندي.. مشددا على رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية.