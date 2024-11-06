وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يناقشان موقف مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

كتب سيد الخلفاوى

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، ومشروعات التطوير التى تتولى وزارة الإسكان تنفيذها بالمحافظة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها)، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، موضحاً أن الوزارة تقدم كل الدعم لمحافظة القاهرة، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة فى التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها، لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة بما يخدم سكان محافظة القاهرة.

وفى سياق أخر أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض الحرف والمشغولات التراثية واليدوية الذي تم افتتاحه بحديقة الأندلس أول أيام المنتدى الحضرى العالمى مفتوح للزائرين طوال أيام انعقاد المنتدى.

ويضم المعرض عددًا من المنتجات التراثية عالية الجودة التى تباع بأسعار تنافسية مثل الخيامية، وشيلان وعبايات كرداسة، والأحجار الكريمة والخزف والفخار والخشب، والمشغولات النحاسية والسجاد اليدوي، وعرض نول حي، ومنتجات زجاجية، ومنتجات من نبات الحلفا (صديقة للبيئة) ، كما يتضمن المعرض عارضين من مشروع منصة "أيادي مصر"، ووزارة الثقافة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ومشروع الحفاظ على التراث بالتعاون مع اليونيسكو، ومنتجات شباب الخريجين، وإدارة الحفاظ على التراث بالقاهرة، والتعاون الإنتاجى.