وزارة العمل: بدء 6 دورات تدريب مجانية لتأهيل الشباب بسوهاج والفيوم

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عدد 6 دورات تدريبية مجانية على مهن : صيانة واصلاح التليفون المحمول، وصيانة وإصلاح الحاسب الآلي، بمركز تدريب مهني سوهاج ، والمشغولات اليدوية ، واصلاح وصيانة التليفون المحمول ، بمركز التدريب المهنى بطهطا ، ومهنة المساحة والخرائط ، والخياطة والتفصيل ، بمركز تدريب مهني الكوثر ، تهدف هذه الدورات إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، أن الدورات التدريبية المنفذة تأتى إشراف وكيلة المديرية إلهام أبو زيد ، كما أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بإدارة التدريب المهني او بمقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، كما تقوم مديرية العمل من خلال إدارة التدريب المهني بمتابعة تنفيذ الدورات وضمان حصول المتدربين على أفضل تدريب يؤهلهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم.

كما افتتحت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، عدد من الدورات التدريبية المجانية في مجالات: الخياطة والتفصيل ، وتوصيلات الكهرباء ، وذلك في قرية (كفر سرسموس) مركز الشهداء بمحافظة المنوفية إحدى قرى حياة كريمة ، وذلك لتدريب وتطوير مهارات نحو 30 متدرب ومتدربة من أبناء القرية ، تحت إشراف الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، بمشاركة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع ، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية العمل وجامعة المنوفية ، وإيهاب حجازي مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة بالمنوفية.

فيما اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود ، والتى شملت تدريبات نظرية وعملية ، على مدار شهرين كاملين بواقع 31 يوم تدريبي نظريا وعمليا وميدانياً ، استفاد منها 20 متدرب من الذكور والإناث ، جرى خلالها تقديم جرعات تدريبية للمتدربين تتضمن صيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ، بما يؤهلهم للعمل في ذلك المجال بعد انتهاء فترات التدريب ، يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العمل و برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل ، وفى إطار جهود المديرية في الإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل .