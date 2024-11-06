وزارة الصحة: باقى 4 أيام على انتهاء مبادرة 100 يوم.. وتؤكد : الخدمات مجانية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان : باق 4 أيام على إنتهاء مبادرة 100 يوم صحة والتى تم اطلاقها مؤخرا لتقديم عدد كبير من الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان .

وكانت الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،أعلن تقديم 151 مليون و769 ألفاً و147 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و797 ألفا و918 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 562 ألفاً و417 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 411 ألفاً و504 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 95 ألفاً و858 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألفاً و656 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و267 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.