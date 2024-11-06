وزارة التعليم تحدد الفئات المستفيدة من حافز تطوير التعليم.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المستفيدة من الحافز المادى لتطوير التعليم، موضحة أنه يحصل عليه المعلمين والموجهين والإداريين فى الصفوف الدراسية بالمرحلة الابتدائية وأيضا نفس الفئة فى الصف الأول الإعدادى، كما جهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية والإدارات بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمديرى ووكلاء المدارس الابتدائية، بعد موافقة وزارة المالية على إدراجهم ضمن الفئات المستفيدة من حافز التطوير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أقرت مدى أحقية المعلمين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم شاغلى وظيفة معلم مساعد، فى صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أحقية المعلم المساعد المعين بمسابقة الـ30 الف معلم فى صرف حافز منظومة التعليم الجديدة حال ممارسة العمل الفعلى وتوافر شروط استحقاقه للصرف وتنفيذًا لما ورد بنموذج العقد وكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نموذج عقد العمل لشغل وظيفة معلم مساعد اخصائى مساعد تبين انه نص البند الثانى منه على أن يتقاضى الطرف الثانى بموجب هذا العقد مكافاة شهرية تعادل الحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى وفقا للقرارات المنظمة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: كتاب الإدارة المركزية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى انتهى إلى أن شغل وظيفة معلم مساعد هو فى حقيقته تعيين ويحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين إلا أن هذا التعيين معلق اكتماله على شروط وهو حصول شاغل هذه الوظيفة على شهادة الصلاحية المزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها.