هجوم على المواقع الإلكترونية لوزارتى الدفاع والبيئة فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

قال مسؤولون كوريون اليوم الأربعاء، إن المواقع الإلكترونية لوزارتى الدفاع والبيئة عانت من تعطل الخدمة هذا الأسبوع بعد استهدافها بهجوم إلكترونى، وذلك فى أعقاب تحذير هيئة مراقبة الأمن السيبرانى فى كوريا الجنوبية من هجمات القرصنة المحتملة من قبل كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"،عن مسئولين بالوزارتين، أن هجوم حجب الخدمة الموزع وقع أولا على موقع وزارة الدفاع في حوالي الساعة 5:30 مساء الثلاثاء بتوقيت سول مما دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات للرد، وأن الموقع الإلكتروني عاد حاليا إلى العمل كما تم رصد هجوم منفصل على موقع وزارة البيئة صباح اليوم الأربعاء، وتعطل الموقع الإلكتروني لفترة من الوقت في الصباح قبل أن تم استعادته.

ونقلت عن مسؤول في دائرة موارد المعلومات الوطنية التابعة لوزارة الداخلية قوله: «إن لم تتعرض وزارة البيئة فقط بل تعرضت عدة وزارات لهجوم تعطيل الخدمة الموزع. ويبدو أن الهجمات قد خفت حدتها في الوقت الراهن، ولكننا مستمرون في التصدي لها لأنها لم تنتهِ بعد».

وأضافت أن الموقع الإلكتروني لهيئة الأركان المشتركة يعاني أيضا من عدم استقرار في الاتصال اعتبارا من صباح اليوم، مما دفع قيادة العمليات السيبرانية التحقق من المشكلة وأنه في حالات هجوم تعطيل الخدمة الموزع، يتم استخدام عدد كبير من الأجهزة المصابة لإغراق الخادم أو الموقع الإلكتروني المستهدف بكمية هائلة من طلبات الاتصال.

ولفتت إلى أن السلطات قامت بحجب عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بمصدر الهجوم، مشيرا إلى أن مثل هذا الهجوم على موقع وزارة الدفاع أمر غير شائع وتبحث السلطات حاليا عن الجهة التي قد تكون وراءه.

وفي يوم الاثنين، دعت هيئة مراقبة الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية المنظمات والشركات المحلية إلى زيادة استعدادها لحماية البيانات، مشيرة إلى تزايد مخاطر هجمات القرصنة المتعلقة بإرسال كوريا الشمالية قواتها إلى روسيا.