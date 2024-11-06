اليوم السابع
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هاريس: أعترف بهزيمتى فى الانتخابات وهنأت ترامب بالفوز

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 11:38 م
هاريس: أعترف بهزيمتى فى الانتخابات وهنأت ترامب بالفوز كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
إبراهيم حسان

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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إنها تقبل بنتائج الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب، داعية الأمريكان ألا ييأسوا على الإطلاق، وتابعت: "أعترف بهزيمتي في الانتخابات ويجب القبول بالنتائج وهنأت ترامب بالفوز في الانتخابات".

ودعت هاريس، الأمريكيين، في كلمتها بعد خسارتها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى التضامن والوحدة في الفترة المقبلة، وتابعت: "فخورة بالسباق الانتخابي والطريقة التي تم خلالها خوض المنافسة للرئاسة"، مؤكدة أن الأمل قائم في الوعد الأمريكي سيبقى طالما لم نستسلم.







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