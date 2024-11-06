نيويورك بوست تحتفى بانتصار ترامب: "فعلها مجددا"

كتبت ريم عبد الحميد

احتفت صحيفة نيويورك بوست الامريكية بالفوز الذى حققه دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وقالت فى صفحتها الرئيسية "لقد فعلها مجددا، ترامب يحقق عودة العصور بفوزه فى الانتخابات".

وعلقت الصحيفة على انتصار ترامب، وقالت: "أفسح مكانا يا جروفر كليفلاند، فى إشارة إلى الرئيس الأمريكى الوحيد الذى حكم لفترتين غير متتاليتين، لقد أصبح دونالد ترامب الثلاثاء ثانى شخص يفوز بفترة ثانية غير متعاقبة وأربع سنوات أخرى فى البيت الأبيض، ميرة على أنها فاز بتحالف أنصار هو الأكثر تنوعا الذى يشهده الحزب الجمهورى منذ عقود وربما على الإطلاق".

ومع فوز الجمهوريين الواضح بـ مجلس الشيوخ، ووجود فرصة قوية لهم للاحتفاظ بأغلبيتهم البسيطة فى مجلس النواب، فإن ترامب أمامه آفاق هائلة ليحقق تعهده ببدء عصر ذهبى جديد.



غلاف نيويورك بوست

وذهبت الصحيفة إلى القول إن ترامب ينبغى أن يستعد بفريق أقوى بكثير فى البيت الأبيض وحكومة أكثر قوة، مؤكدة أنه سيكون من الصعب للغاية أن تفاجئه.

نعم ، سيعود الديمقراطيون ومعظم وسائل العلام على وضع المقاومة، إلا ان هذا الانتصار الكبير يضمن أن جهودهم لن تحظى بقدر كبير من الجاذبية. ولن يثينيه شيئا هذه المرة مثل فضيحة روسيا جيت الزائفة، وليس لديه أعداء سوى الملاحقات القضائية التي يمكنهم الاعتماد عليها.

وتوقعت الصحيفة أن تتجمد القضايا الفيدرالية فى أسوأ الأحوال بمجرد أدائه اليمين، وسيكون من المستحيل محاكمته قبل ذلك. كما أن قضية الانتخابات فى ولاية جورجيا فى مراحلها على الأخيرة وعلى وشك ان تموت.

وأشارت نيويورك بوست إلى أن ترامب، بمساعدة من تحول الديمقراطيين صوب اليسار المتشدد، قد أنشا تحالفا جديدا من أنصار الجمهوريين حيق كان الناخبون اللاتينيون حاسمون للحزب الجمهورى، وابتعد السود بشكل كبير عن الديمقراطيين.