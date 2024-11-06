مواعيد النوات فى الإسكندرية.. نوة المكنسة تبدأ خلال أيام

كتبت أسماء نصار

مع بداية الشتاء تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال عدد من النوات الأشد خلال الفترة المقبلة، ولكل منها موعد واسم محدد منذ القدم وحتى الآن، وما زالت تلك الأسماء ومواعيد النوات معروفة للكثير من أبناء المحافظة وخاصة الصيادين لارتباطهم بالبحر.



وفى التقرير التالى ننشر مواعيد النوات على مدار العام:-

1- أنواء رأس السنة" 2 يناير وتستمر 4 أيام وهى ممطرة.

2- أنواء الفيضة الكبيرة" 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام وهى شديدة الأمطار.

3- "أنواء الغطاس" 19 يناير وتستمر 3 أيام وهى ممطرة.

4- "أنواء الكرم" 28 يناير وتستمر 7 أيام وأمطارها غزيرة.

5-أنواء الشمس الصغيرة" 18 فبراير وتستمر 3 أيام وأمطارها غزيرة.

6- نوة "أنواء السلوم" 2 مارس وتستمر لمدة يومين وهى ممطرة.

7- "أنواء الحسوم" 9 مارس وتستمر 7 أيام وهى ممطرة.

8- "أنواء الشمس الكبيرة" 18 مارس وتستمر لمدة يومين وهى ممطرة.

9- " أنواء عوة وبرد العجوزة" 24 مارس وتستمر 6 أيام وهى ممطرة.

10- "رياح الخماسين إلى شم النسيم" 23 أبريل وهى رياح ساخنة.

11- "رياح النقطة" 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

12 – رياح الصليب 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام وهى ساخنة.

13- رياح الصليبة 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام وغالباً ما تكون بدون أمطار.

14- "أنواء المكنسة" 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام وهى شديدة الأمطار.

15- "أنواء باقى المكنسة" 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام وهى ممطرة.

16- "أنواء قاسم " 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام وهى عواصف شديدة.

17- "أنواء الفيضة الصغرى" وتستمر 5 أيام تصحبها أمطار.

18- نوة "أنواء عيد الميلاد" وتستمر يومين وهى شديدة الأمطار.