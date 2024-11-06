مستشار وزير الإسكان الصينى: مصر حققت نجاحا لافتا باستضافة المنتدى الحضرى العالمى

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أكد مستشار وزير الإسكان الصينى رونج يانج، أن مصر حققت نجاحا لافتا باستضافتها حدثا كبيرا بحجم المنتدى الحضرى العالمى على أرضها، خاصة وأن هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها دولة أفريقية المنتدى منذ ما يقرب من 22 عاما.

وقال يانج - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المعرض الحضري الذي يقام على مساحة 20 ألف متر مربع على هامش المنتدى الحضرى العالمى - إن الصين تولي أهمية خاصة للتعاون مع الدول الأفريقية والعربية؛ لاسيما مصر التي تعد أكبر الدول الرئيسية في المنطقة.

وأضاف أن المنتدى يتيح الفرصة أمام الحكومات والشركات والمنظمات المجتمعية للالتقاء معا وتبادل الخبرات والرؤى لعرض مشاريعهم الرائدة في مجالات الإسكان المستدام وإدارة المناطق العشوائية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أن الصين رائدة في مجال الإسكان الحديث وتسعى لنقل تجربتها لسائر الدول للاستفادة منها؛ حيث إنها تقوم ببناء المدن الحديثة واضعة في الاعتبار مراعاة التحسين البيئي والارتقاء بجودة الحياة الحضرية سعيا إلى التنمية الحضرية المستدامة في مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة والثقافة.

ولفت يانج إلى أن المنتدى يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات أيضا في مجالات حديثة منها بناء المدن المدعومة بالتكنولوجيا وقيادة الشباب في العمل المناخي وإحياء الاقتصاد الثقافي والإدارة الحضرية المتقدمة وتطوير البنية التحتية الحضرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض الحضري يقام على مساحة 20 ألف م2، ويشارك فيه 52 دولة، ويضم 136 جناحا للمنظمات الدولية والمحلية في 133 جناحا داخليا و3 أجنحة خارجية.

ويشار إلى أن المنتدى الحضري العالمي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة في دورته الثانية عشرة ويعقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، تعبيرا عن دور مصر الريادي والاستراتيجي على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والسلام.

